بالتفاصيل.. تم توقيفه قبل لحظات من اقلاع الطائرة

أعلنت قوى الامن الداخلي في بيان أنه في “الساعة 18,30 من تاريخ 2/2/2018 وردت معلومات من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي الى فصيلة الضابطة الادارية والعدلية في سرية مطار رفيق الحريري الدولي التابعة لوحدة جهاز أمن السفارات والادارات والمؤسسات العامة حول سفر شخص بحوزته جواز سفر مزور باسم فايز عيسى شهاب، وزودتها بصورة للمشتبه به.

وفي خلال نصف ساعة تمكنت الفصيلة المذكورة من توقيفه بعد دخوله الى احدى الطائرات ويدعى ب. م. (مواليد عام 1955، لبناني)

وبالتحقيق معه، اعترف انه اقدم على استخدام اخراج قيد مزور للاستحصال على جواز سفر باسم شخص آخر، لكي يتمكن من السفر الى بلد عربي كونه ممنوع من الدخول اليه.”