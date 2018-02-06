صيفية بعز شباط.. استعدوا لموجة حارة ستبلغ ذروتها في هذا الموعد

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان نشاط “المرتفع شبه مداري” يستمر على المنطقة ويشمل، حالياً، شبه الحزيرة العربية والحوض الشرقي للبحر المتوسط ومصر وليبيا، ومن المنتظر ان تقذف الصحراء الإفريقية الكبرى حرارة مدارية مرتفعة تبلغ ذروتها بين الجمعة وصباح الإثنين، والجدير ذكره ان شمال القارة الإفريقية يمرّ بطقس متضارب بين ما هو شبه حار (ليبيا ومصر) وبين ما هو قطبي ومثلج (الجزائر والمغرب) ويعود السبب الى النزولات القطبية من جهة المحيط الأطليس واسبانيا نحو مضيق جبل طارق الأمر الذي سبب بتساقط غزير للثلوج في الشمال الغربي للقارة الإفريقية.

بالمقابل، يشهد “المنخفض الإيسلاندي” حصاراً من قبل المرتفع الآزوري في المحيط الأطلسي الذي وصلت قيم ضغطه المرتفعة الى 1040hpa ويتوّقع ان تزداد يوم الأربعاء لتلامس 1044hpa، فينعكس الضغط المرتفع على المنخفض الإيسلاندي الذي يمدّ الشرق الأوسط، عادةً، بالخيرات، ويبقى متمركزاً بين شمال كندا وغرينلاند، يستقطب نحوهما الكتلة القطبية الأمّ، الأمر الذي سيسبب ضعفاً في النشاط القطبي فوق شمال اوروبا ووسطها، وبالتالي، ضعفاً في تقدم التيارات القطبية نحو الشرق الأوسط، عوامل كافية لنفهم سبب تغيّب الثلوج عن لبنان والمنطقة، وسبب ثورة المرتفع شبه مداري .

طقس لبنان والجوار ليوم الأربعاء:

تتدفق سحبٌ مدارية من وسط افريقيا مصحوبة برياح دافئة خلال النهار يقابلها رياح جنوبية شرقية سطحية، من شبه الجزيرة العربية، وتبقى درجات الحرارة مستقرة حتى ظهر يوم الجمعة موعد وصول الكتلة الأشد حرارة والتي ستنحسر صباح الإثنين.

الحرارة على الساحل: 23/24 نهاراً و 17 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 20 نهاراً و 10 ليلاً

في البقاع: 22 نهاراً و 11 ليلاً

الضغط الجوّي: 1023hpa

الرطوبة: 35 الى 50%