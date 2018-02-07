الإدعاء على الوزير السعودي ثامر السبهان في بيروت

قرر قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات، قبول شكوى مقدمة ضد وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، بجرم “إثارة النعرات بين اللبنانيين ودعوتهم إلى الاقتتال وتعكير علاقات لبنان بدولة أجنبية.”

وكانت الدعوى قد قًدمت بتاريخ 31 يناير / كانون الثاني الماضي، بحسب ما ذكرت “الوكالة الوطنية للاعلام”، من قبل الأسير المحرر نبيه عواضة بواسطة وكيله المحامي حسن بزي. وقد قبِل القاضي عويدات السير بالدعوى على أن يحدد في وقت قريب موعداً لاستجواب الوزير السعودي.

وكان السبهان، قد قال في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، إن السعودية ستتعامل مع حكومة لبنان على أنها “حكومة إعلان حرب” بسبب أعمال العدوان التي يقوم بها حزب الله، الذي أصبح “أداة للقتل والدمار ضد السعودية ويشارك فى كافة الأعمال الإرهابية في المملكة” على حد تعبيره.