الشبه مداري يقذف الغبار والرياح الساخنة.. موجة حارة بدءا من الجمعة!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك ان نشاط المرتفع الشبه مداري يستمر على الحوض الشرقي للبحر المتوسط، ويقذف رياحاً من وسط شبه الحزيرة العربية نحو الأردن ولبنان وسوريا وفلسطين، بحيث ستتشكل كتل رملية في الهواء في شمال شرق الأردن تنعكس على الأجواء في سوريا ولبنان، بخاصة في والبقاع الذي ستتحوّل اجواؤه الى غبار ابيض بنسبة 55% مع تقدم الساعات.

ويزيد هذا المرتفع الجوّي نشاطه يوم الخميس مساء وتبدأ الموجة الحارة الثانية صباح الجمعة وتمتد الى فجر الإثنين وتبلغ ذروتها يومَي السبت والأحد مع درجات حرارة ستلامس 27 درجة مئوية بخاصة في الجنوب و 26 في البقاع الغربي والوسط.

طقس يوم الخميس غائم بسحب مدارية مرتفعة يتحوّل اعتباراً من ظهر الأربعاء الى مغبرّ وترتفع نسبة الغبار يوم الخميس مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وانخفاض بالرطوبة.

الحرارة على الساحل: 24 درجة نهاراً و 18 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 20 نهاراً و 10 ليلاً

في البقاع: 22 نهاراً و 11 ليلاً

الرطوبة 35 الى 45%

الرياح جنوبية شرقية دافئة مغبرّة

الضغط الجوي 1023hpa