المشنوق جنّس مستشار ترامب وعائلته وسلّمهم إخراجات القيد اللبنانية

استقبل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق توم باراك، وهو خبير اقتصادي كبير من أصل لبناني وشخصية مقربة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو مستشار له وكان رئيس لجنة احتفال تنصيب ترامب بعد انتخابه رئيساً للولايات المتحدة. وقد حضر باراك برفقة أبنائه.

كانت الزيارة إلى وزارة الداخلية مناسبة لتسلم باراك اخراجات قيد أولاده بعد استعادته مع عائلته الجنسية اللبنانية، وقد عبَر عن فرحه وأعرب عن فخره واعتزازه لاستعادته مع عائلته الجنسية اللبنانية.

وقد جرى البحث خلال اللقاء في الوضع في لبنان والمنطقة، وقد تحدث باراك عن وطنه الأم وعن مدينة زحلة بمحبة كبيرة، كما تطرق البحث الى موضوع العلاقات اللبنانية – الاميركية والأوضاع العربية وخصوصاً القضية الفلسطينية”.