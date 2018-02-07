الوضع الأمني والأطماع الإسرائيلية على طاولة البحث في بعبدا

ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهر اليوم في قصر بعبدا، اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، في حضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وزير المالية علي حسن خليل، وزير العدل سليم جريصاتي، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، مدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا، الأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن سعد الله الحمد، مدير المخابرات العميد الركن طوني منصور، رئيس فرع المعلومات العقيد خالد حمود.

كما حضر الاجتماع المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، المستشار الامني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بولس مطر.

وتم خلال الاجتماع البحث في الوضع الامني في البلاد والنيات الاسرائيلية الهادفة الى اقامة جدار على الحدود الجنوبية للبنان والاطماع بالبلوك النفطي الرقم 9.

وبعد المداولات، يتخذ المجلس القرارات المناسبة ويعطي توجيهاته حيالها. ويبقى المجلس على مقرراته سرية تنفيذا للقانون.

والتقى الرئيس عون مع الرئيس الحريري قبل الاجتماع وتم عرض المستجدات.