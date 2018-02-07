بعد سوريا… لبنان يفتح موانئه للسفن العسكرية الروسية

أعلنت مصادر إعلامية روسية أن رئيس الحكومة الروسية دميتري ميدفيديف أوعز، يوم أمس الثلاثاء، إلى وزارة الدفاع الروسية ببدء مباحثات مع نظيرتها اللبنانية لتوقيع اتفاقية للتعاون العسكري بين روسيا ولبنان.

وفي مضمون مشروع الاتفاق المزمع توقيعه بين الطرفين هو فتح الموانئ اللبنانية أمام السفن والأساطيل العسكرية الروسية، بالإضافة إلى جعل المطارات اللبنانية محطة عبور للطائرات والمقاتلات الروسية، وإرسال خبراء عسكريين روس لتدريب وتعزيز قدرات أفراد الجيش اللبناني.

وقد نص مشروع الاتفاق على تبادل المعلومات بشأن قضايا الدفاع وتعزيز الثقة المتبادلة لمكافحة الإرهاب المشترك، بالإضافة إلى تطوير العلاقات في مجال التدريب العسكري المشترك في مختلف المجالات المتعلقة بالخدمة العسكرية والطبابة والهندسة والجغرافيا وغيرها.

كما تضمنت الاتفاقية المشاركة في أنشطة البحث والإنقاذ البحري ومحاربة الإرهاب والقرصنة البحرية، كما ستعطي روسيا للوفود العسكرية اللبنانية الحق بحضور جميع المناورات العسكرية الروسية والاجتماعات والمؤتمرات العسكرية المقامة بشأن الجيش والدفاع.