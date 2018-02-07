لا أمطار هذا الأسبوع.. شباط دافئ والحرارة فوق معدلاتها الموسمية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس في لبنان غدا غائما جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة وارتفاع في درجات الحرارة. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس مستقر ودافىء نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة. درجات الحرارة المسجلة والمتوقعة خلال الايام القادمة هي فوق معدلاتها الموسمية لهذا الشهر.

– الطقس المتوقع في لبنان

الأربعاء: غائم جزئيا بسحب مرتفعة و متوسطة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في الداخل وانخفاضها على الساحل و المرتفعات ونسبة رطوبة منخفضة .

الخميس: غائم جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة وارتفاع بدرجات الحرارة.

الجمعة: غائم جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة و بقاء نسبة الرطوبة منخفضة على الساحل.

– درجات الحرارة على الساحل غدا من 12 إلى 25 درجة، فوق الجبال من 12 إلى 22 درجة، في الداخل من 7 إلى 24 درجة، في الأرز من درجتين إلى 16 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية شرقية الى شمالية سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط الى جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل بين 30 و 70%.

– البحر منخفض ارتفاع الموج حرارة سطح الماء 17 درجة.

– الضغط الجوي: 767 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 6,30، ساعة غروب الشمس 17,15.