هذه رواية الجيش عن اشكال عرمون!

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بعد ظهر اليوم حصل خلاف بين مواطنين في بلدة عرمون تطور إلى إقدام المدعو نائل ضاهر على إطلاق النار بإتجاه المدعوين جواد بوغنام ويامن ملاعب مما أدى الى اصابتهما بجروح، حيث نقلا إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة. على الأثر تدخلت قوى الجيش المنتشرة في المنطقة وقامت بتسيير دوريات، وفرضت طوقاً أمنياً حول مكان الحادث.

وتستمر قوى الجيش في تعقب مطلق النار لتوقيفه وإحالته الى القضاء المختص”.

ولاحقاً، صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “إلحاقا للبيان السابق أقدم المدعو نائل ضاهر مطلق النار في إشكال عرمون على تسليم نفسه إلى مديرية المخابرات. ويجري التحقيق معه ليصار الى إحالته الى القضاء المختص”.