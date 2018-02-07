وزير خارجية البحرين يعلّق على الدعوى المقدّمة ضدّ السبهان

تعليقاً على قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات قبول الشكوى ضدَّ وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان بجرم “إثارة النعرات بين اللبنانيين ودعوتهم إلى الاقتتال وتعكير علاقات لبنان بدولة أجنبية”، غرّد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، قائلاً: “على القضاء اللبناني أن يوجّه التهم ويقبل الشكوى ضدّ من يمارس الاٍرهاب ويخرّج الإرهابيين من مدرسته في بيروت. وأن يكفَّ عن استهداف الدول ومسؤوليها”، وأرفق تغريدته بهاشتاغ “#كلنا_ثامر_السبهان”.

وكان الأسير المحرر نبيه عواضة بواسطة وكيله المحامي حسن بزي قد قدّم الدعوى بتاريخ 31 كانون الثاني الماضي، وقرَّر القاضي عويدات السير شكلاً بالقضية على أن يحدِّد في وقت قريب موعداً لاستجواب السبهان.