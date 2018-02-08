الحرارة الى ارتفاع و”فوق المعدل”.. لكن في هذا النهار سيتبدّل الطقس!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائم جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة، وارتفاع نسبة الرطوبة، مما يؤدي الى تكون ضباب كثيف خاصة على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:

-الحالة العامة: طقس مستقر ودافىء نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

ملاحظة: درجات الحرارة المسجلة والمتوقعة خلال الايام القادمة هي فوق معدلاتها الموسمية لهذا الشهر.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة.

الجمعة: غائم جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة مما يؤدي الى تكون ضباب كثيف خاصة على المرتفعات.

السبت: غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع عودة درجات الحرارة للارتفاع وانخفاض نسبة الرطوبة. مع ظهور غبار خفيف.

-درجات الحرارة على الساحل من 13 الى 21 درجة، فوق الجبال من 11 الى 17 درجة، في الارز من 4 الى 12 درجة، في الداخل من 7 الى 21 درجة.

-الرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية شرقية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

-الانقشاع متوسط.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 20 و45 %

-حال البحر متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 18 درجة.

-الضغط الجوي 763 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06:30 ساعة غروب الشمس: 17:15.