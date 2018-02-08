“الصيت للمربعانية والفعل لشباط”.. هذا موعد عودة الأمطار

جدّدت مصلحة البحوث الزراعية اللبنانية LARI تأكيدها أنه لا صحة بتاتاً لما يشاع عن عواصف ثلجية قريبة، ولفتت الى أنّ الطقس سيكون دافئًا أكثر من المعتاد.

وفيما يلي أحوال الطقس بالأيام:

– الخميس: طقس مستقر ربيعي مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 23 درجة بقاعاً و 25 درجة ساحلاً مع احتمال تواجد غبار في الاجواء.

– الجمعة: طقس مستقر ربيعي مع استقرار درجات الحرارة في حدود 23 درجة بقاعاً و 25 درجة ساحلاً مع احتمال تواجد غبار في الاجواء.

– السبت: طقس مستقر ربيعي مع استقرار درجات الحرارة في حدود 23 درجة بقاعاً و25 درجة ساحلاً مع احتمال تواجد غبار في الاجواء.

-الأحد: طقس مستقر مع انخفاض درجات الحرارة الى 19 درجة بقاعاً و 23 درجة ساحلاً.

– الاثنين: طقس متقلب مع انخفاض درجات الحرارة الى 14 درجة بقاعاً و20 درجة ساحلاً.

-الثلاثاء: طقس متقلب مع امطار متفرقة.

– الأربعاء: طقس متقلب مع امطار متفرقة.