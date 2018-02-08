انشاء مرفأ دولي بالناقورة ومخطط لتوسيع المطار.. هذا ما كشفه فنيانوس

أعلن وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس، في مؤتمر صحافي، إنشاء مرفأ دولي في الناقورة، مؤكدا أن “الدولة تسعى لإحياء العمران في القرى المحاذية للحدود الجنوبية”، معتبرا ان “إنشاء المرفأ يوفر الكثير من الوظائف لأبناء المنطقة”.

واشار فنيانوس الى أن “الهدف من مشروع مرفأ الناقورة هو أن يكون مشروع مقاومة وهو أولوية في مواجهة الأطماع الإسرائيلية”، وقال: “يجب أن نبرهن في كل يوم للعدو أننا جاهزون للمواجهة”.

من جهة ثانية، أعلن فنيانوس انه تم تكليف دار الهندسة بوضع مخطط توجيهي لتوسيع مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وتابع: “طلبنا المساعدة المالية من الحكومة لتحسين المطار”، لافتا الى “اننا نحتاج إلى 4 سنوات لإنجازه وسأطرح على الحكومة ما يمكن عمله بالمتوافر حاليا”.

وقال: “قد يرى البعض أن مبلغ الـ 200 مليون دولار للمطار هو كبير، إلا أن واجبي أن أعرض على اللبنانيين الواقع كما هو، وأنا أحترم قرار مجلس الوزراء”.

اضاف: “ليس المطلوب مني تحميل عبء إضافي على الدولة، ولكن من واجبي لفت النظر ورفع الصوت لمعالجة مشاكل المطار”.

وأعلن ان “المشكلة تكمن في أننا لم نعين حتى الآن الهيئة العامة للطيران المدني”، مؤكدا ان “مستوى الحماية في المطار آمن والتجهيزات الأمنية التي أجريت مناقصاتها بدأ تركيبها”.