بيان الدفاع الأعلى يلفت الديبلوماسيين… وهذا ما استوقفهم

توقفت مصادر ديبلوماسية عند بيان مجلس الدفاع الأعلى الذي أعطى غطاءً سياسياً كاملاً للجيش اللبناني للتصدي لأي إعتداء إسرائيلي على السيادة اللبنانية وبناء الجدار عند النقاط المتنازع عليها.

ورأت المصادر أن البيان ترافق مع زيارة نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى دايفد ساترفلد، الذي تمنح بلاده مساعدات للجيش اللبناني.

وقالت المصادر أنها المرة الأولى التي يكون فيها إجماع رسمي لبناني على منح الجيش اللبناني ضوءاً أخضر للجيش من دون أن تؤخذ حسابات سياسية دولية وإقليمية.

المصدر: لبنان24