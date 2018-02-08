جثة عاملة فيلبينية مذبوحة في “فريزر” والفاعل لبناني!

عثر على جثة وافدة فيلبينية في “فريزر” منزل في الكويت تابع لرجل لبناني وزوجته السورية، اللذان كانا تركا شقتهما في منطقة الشعب قبل سنة وأربعة أشهر، وصدر حكم قضائي لمصلحة مالك الشقة بإخلائها.

وبعد تنفيذ الحكم والمعاينة من قبل موظفي العدل، قصد الحارس المكان ليحطّ بصره على ما لم يكن في الحسبان، عندما وجد جثة في فريزر. على وقع الجثة، وإبلاغ عمليات وزارة الداخلية حضر رجال الأمن والأدلة الجنائية ومسرح الجريمة إلى المكان للتقصي، وبعد المعاينة تقرر رفع الجثة من «الفريزر»، وإحالتها إلى الطب الشرعي.

وبالتدقيق على بيانات العاملة تبين، أنها على كفالة اللبناني المطلوب على ذمة قضايا عدة، وصادر ضده أمر إلقاء قبض من النيابة العامة لإصداره شيكات من دون رصيد، كما أن عليه حكماً بالسجن لمدة 14 يوماً، وبناءً على ذلك سجلت قضية قتل في مخفر ميدان حولي أحيلت إلى رجال المباحث لكشف غموضها.

ولفت مصدر أمني إلى أن « الشقة مستأجرة باسم الزوجة السورية، ودلت التحريات الأولية على أن الكفيل اللبناني سجل بحق الفيلبينية قضية تغيّب قبل مغادرته وشريكة حياته البلاد بيومين».