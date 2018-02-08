حرب: سأتقدم بدعوى ضد الجراح.. ماذا عن مارسيل غانم؟

أعلن النائب بطرس حرب انه “سيتقدم اليوم بدعوى ضد وزير الاتصالات جمال الجراح بجرم الافتراء والذم”.

وقال حرب، في مؤتمر صحافي: “تبين أن الجراح اسم على مسمى، فهو يجرح الناس والقوانين والدستور ولهذا لم أدعي عليه جزائيا سابقا”، معربا عن أسفه “الكبير لمستوى العمل والخطاب السياسي”.

وأكد ان “من واجباتي كنائب أن ألفت النظر في حال وجدت مخالفة في أي وزارة”.

من جهة ثانية، أعلن حرب “اننا نحترم القضاء ودوره، لكن للاسف مارسيل غانم يحال للمحاكمة بناء على طلب وزير العدل، في وقت شهدت البلاد نزول اشخاص بالسلاح على الطرقات من دون أن يتحرك احد”.

واعتبر “ان قرار رد الدفوع الشكلية في قضية مارسيل غانم مخالف للقانون، وقررنا المواجهة القانونية ومارسيل سيعطي إفادته في 16 شباط لانه لم يخالف القانون”.

وقال: “إن كانت سقطتي هي ملف “استديو فيزيون” فأنا افتخر وأعتز أنني مارست واجبي كوزير”.

على صعيد آخر، أعلن حرب أنه سيعقد الاسبوع المقبل مؤتمرا صحافيا لاعلان موقفه من قانون الانتخابات.