رابطة الثانوي دعت إلى الإضراب العام الاثنين المقبل

استنكرت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في بيان “ما حصل مع الأساتذة المتمرنين في كلية التربية على طريق القصر الجمهوري”، ودان “العنف الذي مارسته القوى الأمنية ضدهم، واعتقال البعض منهم، أثناء مطالبتهم بحقهم المشروع في الدرجات الست التي حرموا منها عند تطبيق سلسلة الرتب والرواتب. ان الرابطة كما وقفت إلى جانبهم في السابق وواجهت كل المطبات والعراقيل التي كانت تعترضهم، تؤكد تبني مطالبهم وستسعى بكل الأطر المشروعة للوصول إلى تحقيقها”.

وأكدت “حرص الرابطة على التعليم الثانوي والثانوية الرسمية وعلى صون كرامة الأستاذ الثانوي، والدعوة إلى الإضراب العام في كل الثانويات الرسمية ودور المعلمين والمركز التربوي للبحوث والإنماء”.

وستعقد الهيئة الإدارية للرابطة اجتماعا استثنائيا العاشرة صباح الإثنين في 12 الحالي يليه مؤتمر صحافي الحادية عشرة والنصف قبل الظهر للغاية نفسها في مقر الرابطة”.