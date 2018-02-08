في صيدا: لحّام مارس الجنس مع طفل 7 مرات.. وما فعله مقزّز!

تمكنت قوة من مفرزة تحري صيدا وبناء لإشارة النيابة الاستئنافية في الجنوب من توقيف اللبناني “محمد ن.” وهو صاحب ملحمة عند مفرق مغدوشة، والذي اقدم قبل ايام على الاعتداء جنسياً على قاصر سوري عدة مرات وخطفه وسوري قاصر آخر واجبارهما على ممارسة الجنس بالقوة وتهديدهما، حيث اعترف في التحقيقات معه بفعلتيه وأحيل الموقوف الى القضاء المختص.

وكانت السورية “هالة ش.” بولايتها الجبرية على القاصر “خالد ع.” تقدمت بتاريخ 5 شباط 2018 بدعوى قضائية أمام النيابة العامة الإسثتئنافية في الجنوب على المدعو ” محمد ن.” من بلدة البيسارية قضاء صيدا، والذي يملك ملحمة في منطقة الجنوب، ويشّغل أطفالا سوريين، حيث تبين ان المذكور وخلال دوام ليلي اصطحب الطفل السوري “خالد ع.” إلى شقته الكائنة في منطقة زفتا ومارس معه الجنس 7 مرات.

كذلك قام “محمد ن.” في واقعة أخرى بخطف الطفل نفسه وقاصر سوري آخر يدعى “عبد السلام د.” إلى المزرعة التي يملكها في بلدة البيسارية واجبرهما على ممارسة الجنس مع بعضهما وقام بتصويرهما وتهديدهما بفضحهما في حال تحدثا بالأمر.

المصدر: المستقبل