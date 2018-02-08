مخزومي يعلن ترشحه للانتخابات.. “قلبي على لبنان”

أعلن رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي ترشحه عن المقعد السني في دائرة بيروت الثانية، لتمثيل الشعب اللبناني في المجلس النيابي.

وفي مؤتمر صحفي, قال أكد مخزومي: “أعاهد أهل بلدي على الوفاء على هذا الأساس، بنيت برنامجي وصغت عقدي مع الناس, أنا في ما أتيت، فعلًا لا قولًا”.

وأضاف, “سأبذل أقصى جهودي من أجل الإسهام في تشريعٍ، ورقابةٍ، ومحاسبة، ترمي إلى تحقيق بنود عقدي مع المواطنين، كلّها بلا استثناء”.

وأوضح مخزومي: “عهدي أعطيه إلى أهل مدينتي بيروت التي منها جدودي ووالداي وعمومتي، والتي على أرضها استشهد في زمن الانتداب عمّي فؤاد فيّاض مخزومي دفاعًا عن استقلال لبنان، فحُمّلتُ منذ ولادتي أمانة اسمه وتضحيته”.

ولفت الى ان ​”لبنان​ مشتاق الى ينابيع جففتها الصفقات، فلبنان يستحق منا اعادة النظر والتغيير لنهضته، لأنه حرزان”، داعيا “الى سلوك جديد نابع من جوهر المبادئ التي قامت عليها حكومات العالم”. وأكد “أنا من قلب بيروت، وقلبي على لبنان”.

وأكد “ان برنامجي الانتخابي للشعب اللبناني مؤلف من عشر نقاط والمواضيع التي سأتبناها لها علاقة ب​الأمن​ والملفات الحياتية والساحات العامة في بيروت و​التلوث​ وادارات ​النفايات​ والسكن وفرص العمل والكهرباء وتوفير الدواء وعمل النواب من رقابة وتشريع ومحاسبة، وهي ملفات أتعهد بالعمل على تحقيقها”.

المصدر: ليبانون ديبايت