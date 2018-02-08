وساطة اميركية لمنع الانفجار جنوباً

قال مسؤول لبناني إنّ مبعوثاً أميركياً أكّد للبنان أنّ إسرائيل لا تريد التصعيد معه بعد محادثات بشأن الجدار الحدودي الذي يبنيه جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الفلسطينية اللبنانية.

ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه قوله “فيما يتعلق بزيارة المبعوث الأميركي فقد أجرى مباحثات تتعلق بالجدار مع إسرائيل وقال إنه ليس هناك ما يدعو للقلق ولا يوجد اتجاه للتصعيد.. وأكد للبنان أن إسرائيل لا تريد التصعيد”.

وقال مسؤولون لبنانيون وإسرائيليون إن ديفيد ساترفيلد القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي زار فلسطين المحتلة الأسبوع الماضي ولبنان هذا الأسبوع في مهمة “وساطة”.

رويترز