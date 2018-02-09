النفايات “تتسلّل” ليلاً بين المباني في طرابلس!

رغم كل الجهود التي بُذلت من أجل حلّ أزمة النفايات والمكبات العشوائية في طرابلس، الا أنّ الأزمة وصلت الى منطقة الضمّ والفرز وهي تعتبر من الأماكن الفخمة في المدينة.

فبعد أن كانت المكبات العشوائية تقتصر على أماكن غير مؤهولة بالسّكان أو “بعيدة عن العين”، شهدت في الأيام الماضية توسعاً باتجاه المناطق السكنية، حيث أقدم مجهولون على رمي النفايات بين البنايات في منطقة الضم والفرز منتصف الليل فبات السكان يستيقظون يومياً على منظر نفايات مقزز وروائح كريهة، منعتهم أصلاً من النوم!

وقد قام صباح اليوم الاهالي باستقدام جرافة على حسابهم الخاص لازالة النفايات.

(لبنان 24 -الشمال)