بريطانيا: لبنان وإسرائيل حريصان على تجنب النزاع

التقى وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أليستير بيرت، في باريس نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عرقتشي، الذي تلقى دعوة منه لزيارة لندن في وقت لاحق هذا الشهر.

وقال بيرت إنه لم يلمس خلال زيارتَيْه مؤخراً إلى لبنان وإسرائيل أي رغبة لديهما في اندلاع نزاع على خلفية بناء الجدار الإسرائيلي عند الحدود بين البلدين.

وأوضح لـ”العربية”، خلال لقاء مع أعضاء في “اتحاد الصحافيين الناطقين بالعربية في فرنسا، أن “بلاده حريصة على التأكد من أن البلدين قادرين على حل الخلاف بينهما (حول الجدار وتهديدات إسرائيل ثم كلامها عن ملكية مزعومة لمجمّع الغاز رقم 9 في البحر المتوسط).

ورأى بيرت أن ما يُقلق إسرائيل هو التأثير الإيراني المتزايد في سوريا واحتمالات وجود قواعد إيرانية هناك، “أما لبنان الذي يتجه نحو إجراء انتخابات فنأمل أن تنجح فيه سياسة النأي بالنفس التي اعتمدتها حكومته”.

وتوقف الوزير البريطاني في تصريحاته عند ما أسماها “الأنشطة الإقليمية لإيران في كلّ من العراق وسوريا ولبنان واليمن”، قائلاً إنه لا يختلف مع الحكومة الإيرانية حول أن “القضايا الإقليمية وتلك المتعلقة بالصواريخ الباليستية ليست جزءاً من الإتفاق النووي، لكن بموازاة ذلك الكل يعلم أن هذه القضايا جزء من الالتزام الإيراني تجاه بقية العالم”.