بعد الصورة الشهيرة.. نديم قطيش يرد على عماد مرمل

بعد اللغط الذي أثارتها صورة جمعت الاعلامي عماد مرمل والاعلامي نديم قطيش، وبعد التوضيح الذي نشره مرمل لجمهوره وقال فيه: “الصورة جرى التقاطها في لحظة عابرة خلال مشاركتي في احتفال صحيفة “النهار”، ردّ قطيش قائلاً: “بيبي عماد قلتلك رح يبرشوك وإنت اصريت انو ما في مشكلة وفي شهود من زملائنا بالنهار.. وبالمناسبة ما كانت عابرة وكان حديثنا طويل.. بكل الأحوال انا ما بستحي باصحابي ولا بعشرة السفير، بس بفهم موقفك قدام جمهورك الديموقراطي التعددي الحضاري”.