بعد صورته مع نديم قطيش… إعلامي المنار يوضح

أوضح الإعلامي عماد مرمل عبر صفحته على فايسبوك ملابسات الصورة التي جمعته مع الإعلامي نديم قطيش، والتي انتشرت أمس على نطاق واسع ممّا أثار ردات فعل ايجابية وسلبية عبر مواقع التواصل،

وكتب مرمل: “بعد اللغط الذي أثارته الصورة مع نديم قطيش، ومنعا لأي استغلال أو تفسير في غير محله، يهمني التوضيح أن الصورة جرى التقاطها في لحظة عابرة خلال مشاركتي في احتفال صحيفة “النهار” بإصدار العدد الخاص “الكل في جربدة” بمشاركة قرابة 250شخصية، وقد صادف مرور قطيش بجانبي، ما أثار فضول بعض الحاضرين الذين الحوا على التقاط هذه الصورة المشتركة.

هذه هي ظروف الصورة التي لا تحتمل الذهاب بعيدا في التأويل والاجتهاد، مع تقديري لمشاعر جمهور مخلص، أزعجته تلك اللقطة انطلاقا من حرصه على ثوابته، تماما كما احرص شخصيا عليها.”