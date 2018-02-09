تحذير من الغبار: الحرارة الى ارتفاع وتبلغ ذروتها في هذا اليوم!

إليكم نشرة الطقس الصادرة عن مصلحة الأرصاد الجوية بالمديرية العامة للطيران المدني:

الحالة العامة: كتل هوائيّة دافئة تسيطر على مناطق الحوض الشرقيّ للمتوسّط تبلغ ذروتها يوم الأحد وتبدأ بالإنحسار صباح الإثنين.

ملاحظة: درجات الحرارة المسجلة والمتوقعة خلال الايام القادمة هي فوق معدلاتها الموسمية لهذا الشهر.

الطقس المتوقّع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيّاً إلى غائم أحياناً مع رياح ناشطة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما ترتفع نسبة الرطوبة على السّاحل خلال اللّيل ممّا يؤدّي إلى انخفاض مستوى الرؤية.

السّبت: غائم جزئيّاً إلى غائم مع ارتفاع درجات الحرارة خاصّةً خلال الليل، كما تنخفض نسبة الرطوبة وتشتذّ سرعة الرياح مع ظهور طبقات من الغبار.

الأحد: غائم كليّاً مع اشتداد سرعة الرياح (70كلم/س) التي تؤدّي لظهور طبقات من الغبار، كما ترتفع درجات الحرارة بشكلٍ ملحوظ خلال النهار، التي تنخفض ليلاً وترتفع نسبة الرطوبة مع تساقط بعض الأمطار الخفيفة الموحلة، كما يتكوّن الضباب على المرتفعات.