تسمم 15 شخصا بينهم اطفال بسبب حلاوة الجبن!

أفيد عن نقل 15 شخصا، بينهم اطفال ومعظمهم سوريون يقطنون مخيم “جوهر” في قرية بلانة الحيصا، الى احد المستوصفات الصحية في بلدة الحيصا في سهل عكار، وهم مصابون بحالات اعياء واسهال واستفراغ نتيجة تناولهم حلويات (حلاوة الجبن) كانوا اشتروها من احد الباعة المتجولين الذي لم يتم التعرف الى هويته، وافيد بأن حالتهم الصحية مستقرة.

وكانت سجلت العوارض نفسها في احد مخيمات اللاجئين في بلدة كفرشلان في الضنية، وكذلك الامر في بلدة الكواشرة في عكار، والجامع بين كل هذه الحالات هو تناول المصابين حلاوة الجبن.

وافيد بان الاجهزة الامنية المختصة باشرت تحرياتها لمعرفة هوية البائع والعمل على فحص عينات من الحلويات لتبيان مسببات حالات التسمم الحاصلة.