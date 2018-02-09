بعد عملية رصد استمرت حوالي الشهر تمكن المكتب الاقليمي لمكافحة المخدرات في الجنوب من توقيف احد كبار تجار المخدرات في الجنوب “علي ح.” الصادرة بحقه عشرات مذكرات التوقيف الغيابية .حيث نصبت له دورية من المكتب المذكور كمينا عند مفرق زفتا في منطقة النبطية ، فعمد لإطلاق النار على عناصر الدورية ومن ثم حاول الفرار بسيارة تابعة للمكتب المذكور.

وبعد مطاردة واطلاق نار، تم توقيف المذكور مصاباً حيث تم نقله الى مركز لبيب الطبي في صيدا ووضع تحت حراسة امنية مشددة .

اشارة الى ان ” الموقوف علي ح.” كان يتخذ في فترة سابقة من حي الجورة في برج البراجنة مقرا لعملياته ، لكن بعد التضييق عليه من قبل مكتب مكافحة المخدرات فر مع احد المروجين التابعين له ” لؤي.ع.” الى الجنوب حيث اوقف الأخير في آب الماضي في منطقة الزرارية بعد كمين ومطاردة من قبل دورية من المكتب المذكور.

المصدر: شبكة أخبار النبطية