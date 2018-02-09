زعم أنّه ابن عمّ اللواء ابراهيم وطلب مؤازرة أمنية!

سمر يموت – لبنان 24

لا يُخفى على أحد أنّ بعض اللبنانيين يفاخرون أمام أصدقائهم بأنّهم أقرباء لهذه الشخصية المعروفة أو تلك، ربّما من أجل الحصول على “جرعة معنويات زائدة” أو لغرض التباهي ليس إلّا. ولكن أن يدّعي أحدهم صفة قريب لمدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم من أجل الإستيلاء على أموال الغير احتيالاً وإزعاج السلطات بالأخبار الكاذبة فهذا أمرٌ مستغرب، لكنّه حصل فعلاً. كيف؟ إليكم التفاصيل:

في 15 نيسان الماضي، اتّصل “ع.ابراهيم” بغرفة عمليات جبل لبنان الشمالي وعرّف عن نفسه أنّه ابن عم مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم وطلب تأمين عنصرين أمنيين لمؤازرته، على أن يتصل لاحقاً ويحدّد مكان إقامته. وتبيّن أن الشخص نفسه كان اتصل أيضا في 3 نيسان بعناصر الغرفة عينها زاعماً كذباً أنّه مارس أفعالاً منافية للحشمة مع دركي تابع لوحدة القوى السيّارة.

لم يكتفِ الشاب بأكاذيبه تلك، بل أقدم على إيهام كلّ من “ح.أ” و”ب.ح” على قدرته بتأمين قرض مصرفي لكلّ منهما، متظاهراً أنّه له علاقات واسعة في هذا المجال وقد أجرى لهذه الغاية اتصالات وهميّة معتمداً أيضاً على المناورة الكاذبة المتمثّلة بأنّه ابن عمّ اللواء ابراهيم وحملَهما على تسليمه أموالاً استولى عليها احتيالاً.

وقد ادّعت النيابة العامة في جبل لبنان على “ع.ابراهيم”(مواليد 1966) بجرم انتحال صفة كاذبة وازعاج السلطات بإخبار كاذب والاستيلاء على أموال الغير احتيالاً، فيما أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنّا عقوبة السجن حتى ثلاث سنوات للمدعى عليه (صدرت بحقّه مذكرة توقيف غيابية في 18 كانون الثاني) وأحاله للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في كسروان.