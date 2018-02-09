مقتل متشدد وإصابة آخرين باشتباكات في عين الحلوة

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام عن مقتل المتشدد محمد جمال حمد، باطلاق نار في مخيم عين الحلوة، حوالي الساعة الخامسة عصر اليوم، وان اشتباكات عنيفة اندلعت اثر ذلك بين القوى الأمنية المشتركة والجماعات الاسلامية المتشددة، على محوري الصفصاف وسوق الخضار داخل المخيم، استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، ما أدى الى احتراق منزل، وشوهدت سحب الدخان الأسود في سماء المنطقة، كما سجلت حركة نزوح باتجاه جامع الموصللي.

ونتيجة لذلك اتخذ الجيش تدابير مشددة عند حواجزه واغلق البوابات الحديدية عند مداخل المخيم.

ونفى قائد القوة الامنية بسام السعد، ان تكون هناك محاولة لاغتياله، مؤكدا انه بخير.