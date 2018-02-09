هذا ما حصل في بيروت قبل وصول ساترفيلد

لفتت مصادر ديبلوماسية مطلعة على العلاقات ال​لبنان​ية – الاميركية، عبر صحيفة “المستقبل” الى ان “جملة مواضيع تم نقاشها خلال زيارة مساعد وزير ​الخارجية الاميركية​ بالوكالة السفير ​ديفيد ساترفيلد​ ل​بيروت​، فضلاً عن العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وتطورات الوضع الاقليمي ولا سيما الازمة السورية”.

ورأت المصادر أن “اهمية الزيارة هي في توقيتها، اذ انه للمرة الاولى يزور مسؤول اميركي بيروت على هذا المستوى في عهد الادارة ​الجديدة​ برئاسة ​دونالد ترامب​.

وقد كانت الزيارة مقررة سابقاً لبيروت، وارجئت مراراً بسبب الظروف الداخلية المتصلة بادارته”، كاشفة أن “وصول ساترفيلد الى بيروت بعيد تسلم لبنان من الولايات المتحدة فوج الدبابات الحديثة للجيش مباشرة، هدفه ان يَكون لزيارته وقع سياسي مهم، وايصال رسالة سياسية حول اولوية دعم الجيش اللبناني، واهمية دوره الوطني”.

(المستقبل)