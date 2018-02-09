5 أسباب تزيد من إحتمال اندلاع حرب قريبة بين إسرائيل و”حزب الله”

بعنوان “5 أسباب تؤكّد أنّ إسرائيل مستعدّة للحرب مع “حزب الله” في لبنان”، نشرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية مقالاً لفتت خلاله الى أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوصل رسالة إبّان جولته على الحدود مع سوريا ولبنان، برفقة مسؤولين أمنيين.

وذكّرت الصحيفة بأنّ الحرب التي نشبت في العام 2006، كانت مكلفة للطرفين اللبناني والإسرائيلي، وفيما يلي 5 عوامل يُمكن أن تؤدّي الى ارتفاع التوتر على الحدود مع لبنان:

الحرب السورية تتراجع وإيران تتقدّم

وفقًا للصحيفة، تؤسّس إيران ومعها “حزب الله” تفوقًا في المنطقة، وتحوّلت أنظار إيران إلى جنوب لبنان حيثُ جال ضبّاط على الحدود، كما تموّل طهران مصنعًا للأسلحة في لبنان.

وترفض إسرائيل أي تواجد إيراني دائم على الحدود، وهو الأمر الذي أكّده نتنياهو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما التقيا الشهر الماضي في موسكو. وقال نتنياهو إنّ إسرائيل تنظر الى أمرين بأهميّة هما الجهود الإيرانيّة لتأسيس وجود عسكري في سوريا ومحاولة إيران صناعة أسلحة في لبنان.

فراغ القيادة الأميركيّة يثير القلق

أمرَ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضربة صواريخ لقاعدة عسكرية العام الماضي في سوريا، إلا أنّ الأمر الأميركي غير كافٍ في سوريا، وبرأي الصحيفة فإنّ روسيا تملأ الفراغ، وهي مسألة تذكّي القلق لدى إسرائيل. فبالرغم من العلاقات الجيدة بين الحكومتين الإسرائيلية والروسيّة، إلا أنّ إسرائيل لا يمكنها أن تعتمد على روسيا، من أجل الدفع بالمصالح الإسرائيلية، كما تثق تل أبيب على واشنطن.

ومع غياب القيادة الأميركية، يمكن أن تقصف إسرائيل لمنع “حزب الله” من أن يصبح قوة دائمة على حدودها الشمالية.

الجدار الفاصل سيزيد الإضطراب

تقوم إسرائيل ببناء جدار على طول حدودها الشمالية مع لبنان، ولكن لا لبنان ولا “حزب الله” يقبلان بفصل وتحديد الحدود، وقد هدّدت الدولة اللبنانية بذلك.

النفط والغاز

وافق لبنان مؤخرًا على بدء عمل شركات نفطيّة إيطالية وروسية وفرنسية باستكشاف البحر اللبناني للتنقيب عن الغاز. وإسرائيل تدّعي حقّها بجزء من المنطقة البحرية المتنازع عليها ما قد يزيد من التوتر ، بحسب الصحيفة التي أضافت أنّ “حزب الله” هدّد في المقابل من استهداف المنصات الإسرائيلية.

غزّة

قطاع غزة مضطرب أيضًا، إذ ارتفعت الهجمات الصاروخية على إسرائيل، والتي تتحمّل “حركة حماس” مسؤوليتها بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل. وأي حادث بين إسرائيل و”حماس”، قد يراه “حزب الله” على أنّه بداية لضرب الشمال، بحسب الصحيفة.

ترجمة لبنان24