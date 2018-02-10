قاضية حكمت بقرار لا مثيل له.. والحريري يوجه تحية لها

طلبت قاضي التحقيق في لبنان الشمالي الرئيسة جوسلين متى من 3 شبان أوقفوا بتهمة إهانة الاديان عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بحفظ قسم من القرآن الكريم من سورة آل عمران المتعلق بالسيدة مريم العذراء ليتعلموا تسامح الدين الاسلامي ومحبته للسيدة العذراء. وعند تأكدها من حفظهم للأيات، عمدت الى اطلاق سراحهم عوضاً عن سجنهم.

وتعليقاً على القرار الذي لاقى استحساناً لدى رواد مواقع التواصل الإجتماعي فور شيوع الخبر، وجّه رئيس الحكومة سعد الحريري على صفحته الخاصة عبر تويتر تحيّة لقاضي التحقيق في الشمال على حكمٍ قضائي وصفه بالـ”عادل” في قضية مريم العذراء.

وقال الحريري: “تحية لقاضي التحقيق في الشمال الرئيسة جوسلين متى. حكمها على الشبان في قضية السيدة مريم، وإلزامهم بحفظ سورة عمران من القرآن الكريم، قمة في العدالة وتعليم المفاهيم المشتركة بين المسلمين والمسيحين.”