لبنان يتابع عن كثب التطورات السورية.. مشاوراتٌ وتقارير في بعبدا

تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منذ فجر اليوم، التطورات التي نتجت عن الاعتداءات الجوية الاسرائيلية على الاراضي السورية. وتلقى تقارير عسكرية وامنية عدة عن مسار هذه الاعتداءات التي طاولت شظاياها اراض لبنانية في منطقة البقاع.

واجرى الرئيس عون اتصالات هاتفية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الموجود خارج لبنان، وتشاور معهما في الاوضاع المستجدة، وما يمكن ان يتخذ من مواقف حيالها.

وتلقى الرئيس عون اتصالات من وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف وقائد الجيش العماد جوزف عون لمتابعة التطورات.