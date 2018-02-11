تفاصيل عملية توقيف أحد أخطر المطلوبين للقضاء

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 9/2/٢٠١٨ وفي بلدة زفتا/النبطية، ونتيجةً الرصد والمراقبة، كمنت قوة من مكتب مكافحة المخدرات الاقليمي في الجنوب في وحدة الشرطة القضائية لأحد اخطر المطلوبين للقضاء، الذي كان على متن سيارة جيب نوع “GMC”، فأقدم الأخير على إطلاق النار من مسدسه الحربي بإتجاه العناصر محاولاً صدم أحدهم والفرار بعد أن ركب سيارة أخرى كانت متوقفة في المحلة، فاضطرهم للرد بالمثل، ما أدّى الى اصابة المشتبه به بيده، عندها ترجل من السيّارة محاولا الهرب على قدميه، فتمكنت القوة من توقيقه، ويدعى: – ع. ح. (مواليد عام ١٩٨٣، لبناني)

تم نقله الى إحدى المستشفيات للمعالجة، وحالته الصحية مستقرة.

وتبيّن انه مطلوب للقضاء بموجب /103/ مذكرات عدلية بجرائم مختلفة أهمها: مخدرات ، سلب ومحاولة قتل…

بالتاريخ ذاته تمكن عناصر مخفر زفتا في وحدة الدرك الإقليمي من توقيف من كان برفقته في السيارة وهما: – والده: أ. ح.(مواليد عام 1962،لبناني)

زوجته: س. ج.(مواليد عام1994، سورية)

وتبين ان والده أ. ح. المذكور مطلوب أيضاً للقضاء بموجب /45/ قراراً جزائياً وأوقفت الزوجة س. ج. بجرم اقامة غير مشروعة.

بالتحقيق معها اعترفت بوجود كمية من المخدرات في منزلها الزوجي الكائن في بلدة عربصاليم.

بمداهمة المنزل من قبل دوريتين من مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في الجنوب ومخفر زفتا، تم ضبط حوالي نصف كلغ. من حشيشة الكيف وميزانين الكترونيين وجهاز كهربائي لتغليف المخدرات ، حقيبة جلدية (سامسونايت) بداخلها كمية كبيرة من أوراق للفّ السجائر واكياس صغيرة تستخدم لتوضيب الحشيشة بهدف الترويج، إضافةً إلى ضبط ممشطين لمسدس حربي نوع “غلوك” و /31/ طلقة عيار /9/ ملم. وجهازي “آي باد” وهاتف نوع سامسونغ و”حنجور” بداخله خمس حبوب مخدرة .

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.