سلسلة من المنخفضات بطريقها نحو لبنان.. الأمطار والثلوج عائدة!!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على موقع فيسبوك ان كتلا رطبة تتجمع بين ليبيا ومصر نتيجة تصادم الجبهة الباردة المسيطرة على الجزائر بالجبهة المدارية الحارة فوق مصر وسوف يتشكّل منخفض جوّي مداري عالي الفعالية يتجّه نحو فلسطين ولبنان والأردن ويتحوّل الى عاصف في العراق ومثلج في ايران.

تمدّد منخفض البحر الأحمر شمالاً وشرقاً وأخمد ثورة المرتفع الشبه مداري وتراجعت قيم الضغط الجوّي، ويكون منخفض البحر الأحمر قد استلم وظيفة “الإيسلاندي”، لكن الأمر سينعكس سلباً على المملكة السعودية ومصر وشرق سوريا والأردن، كيف؟

فور هبوط قيم الضغط الجوّي الى 1006 hpa في المناطق المذكورة، ستهب الرياح من جنوب اوروبا نحو الصحاري الإفريقية والربع الخالي بسرعة تتجاوز ال 70 كم في الساعة ما يسبب بتحرّك الرمال والغبار فتسوء الرؤيا بسبب تشكل عواصف رملية، الأمر الذي حذرت منه أمس ارصاد المملكة السعودية.

يدخل المنخفض الجوي المداري لبنان وفلسطين وشمال السعودية ويغطي الأردن اعتباراً من يوم الإثنين ظهراً مصحوبا برياح غربية باردة تسبب في انخفاض الحرارة بمعدل 12 درجة، فتتساقط الأمطار وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط الثلوج على 1800 متر .

تشتد الأمطار فجر الثلاثاء في لبنان وتصبح غزيرة في البقاع ودمشق وعمّان واربد لتتحول الى طوفانية في المناطق الشمالية للملكة السعودية والمملكة الأردنية والعراق.

تشتد سرعة الرياح لتصل الى 50 كلم في الساعة.

بعد غيبة الأمطار عن الشرق الأوسط لفترة تحاوزت الأسبوعين، سوف يحمل الأسبوع المقبل الخيرات، مجدّداً، الى لبنان والجوار من امطار غزيرة وثلوج على الجبال.

الحرارة على الساحل ، تنخفض من 26/27 الى 17 نهاراً و 14 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 13 نهاراً و 6 ليلاً

في البقاع: 14 نهاراً و 7 ليلاً

الضغط الحوي: 1008hpa

الرطوبة 85%

الرياح غربية سرعتها 35 الى 50 كلم في الساعة.

سلسلة من المنخفضات في طريقها نحو لبنان والجوار بعد ان اعاد منخفض البحر الأحمر الى طبيعتها.