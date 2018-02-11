للمرة الثانية…لبناني يتجاوز السياج الشائك عند بوابة فاطمة

تجاوز احد المواطنين اللبنانيين السياج الشائك الفاصل بين لبنان وفلسطين المحتلة عند نقطة بوابة فاطمة، وبعد اجتيازه مسافة داخل الاراضي المحتلة وأتت سيارة من نوع فان وأقلته الى الداخل بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.

وعلى الفور، ضرب الجيش والقوى الأمنية و”اليونيفيل” طوقا امنيا في المكان.

وأظهرت التحقيقات ان المواطن الذي عبر الشريط الى فلسطين المحتلة من بوابة فاطمة هو (ع. م) من حبوش مواليد 1993، مع الإشارة الى انها المرة الثانية التي يجتاز فيها الشريط الحدودي وكان قد اعتبر في وقتها مختلا عقليا.