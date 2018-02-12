إلى متى سيستمر الطقس الماطر؟

أصدرت مصلحة الأرصاد الجوية نشرة الطقس المسائية وجاء فيها: “الحالة العامة: كتل هوائية باردة ورطبة تؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس متقلب وماطر حتى ليل الثلاثاء.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وتساقط أمطار تشتدّ غزارتها أحياناً مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق وتنحسر الأمطار مساءً.

الأربعاء: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل.

الخميس: غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وظهور طبقات من الغبار في الأجواء.