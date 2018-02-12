البطريرك صفير بحالة جيدة ويغادر المستشفى غدًا

يغادر البطريرك الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير مستشفى اوتيل ديو غدا بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مساء يوم الجمعة الماضي.

وأكد طبيبه الخاص الدكتور الياس صفير انه تجاوب مع الاطباء والعلاج الذي اعطي له وقد اصبح بحالة جيدة شاكرا الله على عنايته له.