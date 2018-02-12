الثأر يعود إلى وادي خالد: أحمد يقتل عبد العزيز

بشير مصطفى – المدن

لحظات من الرعب عاشتها وادي خالد، عصر الأحد في 11 شباط 2018، بعدما أقدم أحمد .ح. (55 عاماً) على قتل عبد العزيز. ف. (مواليد 1991) في خراج بلدة الهيشة. ويروي مختار الهيشة محمد درغام أن الجريمة، التي وقعت في محلة البعلية، كانت ثأرية.

ويقول رئيس اتحاد بلديات الوادي فادي الأسعد إنه منذ 5 سنوات وقع إشكال في بلدة الهيشة، حيث قام المجني عليه عبد العزيز بقتل إبن الجاني أحمد. حينها تم تسليم القاتل وشريكه إلى القضاء، الذي أصدر حكماً بالسجن 5 سنوات بحق عبد العزيز، فيما صدر حكم بـ12 عاماً بحق شريكه.

ووفق شهود عيان، فإن أحمد لم يتحمل رؤية قاتل ابنه حراً، فأطلق الرصاص باتجاه رأسه وأرداه قتيلاً. وعلى الفور نفذ الجيش خطة إنتشار واسعة وطوّق موقع الجريمة. وتشير مصادر إلى أن هذه الجريمة هي ثاني جريمة ثأرية تقع في وادي خالد خلال عام واحد، محملة المسؤولية إلى فوضى السلاح.

وبدأت فاعليات وادي خالد العشائرية المساعي لتطويق ما جرى. ويؤكد درغام أن المنطقة تعيش حالة من الهدوء، بعدما بدأت جهود التهدئة بين عشيرة العتيق وعائلة مليه، التي ينتمي إليها الضحية.

ويؤكد الأسعد أن هذه الجريمة تُعد خرقاً لإتفاق عقد بين عشائر وادي خالد منذ ما يزيد على 3 عقود بشأن تطبيق مبدأ شخصية الجريمة والامتناع عن الأخذ بالثأر وترك الكلمة الفصل إلى القضاء. ويوضح أن العرف يؤكد ضرورة تسليم عائلة القتيل أمرها إلى القضاء، ليأخذ القاتل القصاص العادل.