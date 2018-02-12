الجيش سيتعامل بالطريقة المناسبة مع أي عدوان إسرائيلي

دعت مصادر وزارية لبنانية إلى”التنبّه من الانعكاسات المحتملة للتطورات الميدانية التي حصلت على خط الجبهة الإسرائيلية – السورية، على صعيد الأوضاع على الحدود الجنوبية، في ضوء الممارسات الإسرائيلية العدوانية المستمرة ضد لبنان وسوريا”.

وأكدت المصادر أن “الجيش اللبناني سيتعامل بالطريقة المناسبة مع أي عدوان إسرائيلي على الأراضي اللبنانية”، لكنها أشارت إلى أن “التقديرات لدى القيادة اللبنانية الرسمية، لا تشير إلى إمكانية قيام إسرائيل بمغامرة عسكرية ضد الأراضي اللبنانية، لأنها تدرك حجم الرد الذي ينتظرها، وبالتالي فإن المعطيات المتوافرة لدى بيروت لا توحي بالتصعيد”.