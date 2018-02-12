الحريري يتخلى عن نوابه.. وهذا البديل

أبلغ رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري عدداً من نواب كتلة المستقبل، أنهم لن يكونوا ضمن لوائحه الانتخابية المقبلة، لأنه يريد أن يجدد شباب تياره السياسي وإدخال دماء جديدة إليه، باعتبار إن “لبنان مقبل على مرحلة سياسية جديدة، بعد الانتخابات النيابية التي ستجري في أيار المقبل، ضمن قانون النسبية، الذي يتطلب تحالفات تختلف بين منطقة وأخرى”.

وأشارت المعلومات المتوافرة، لصحيفة السياسة الكويتية، إلى أن “نحو نصف نواب “المستقبل” الحاليين سيتغيرون، لصالح وجوه شابة وواعدة، يأمل منها الحريري أن تكون سنداً قوياً له في المرحلة المقبلة”.

وبحسب مصادر في الكتلة، فإن الحريري لن يعلن في الرابع عشر من شباط الجاري، أسماء مرشحيه، بانتظار اكتمال اللوائح، وسط تزايد المؤشرات عن قيام تحالف عريض سيجمع “المستقبل” والتيار الوطني الحر، الذي فتح الخطوط مع حزب القوات اللبنانية، لدراسة إمكانية التحالف في هذا الاستحقاق.