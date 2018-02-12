العاملون في المستشفيات الحكومية يعلنون الاضراب!

صدر عن عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان البيان التالي:

“بعد التسويف والمماطلة من قبل المعنيين في الحكومة اللبنانية فيما يتعلق بحقوق العاملين في المستشفيات الحكومية، وإلتزاما منا بقرار الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان بناء على البيان الصادر عنها بتاريخ 10/02/2018، قرر العاملون في المستشفيات الحكومية التالي:

1- الإعتصام أمام وزارة الصحة العامة يوم الثلاثاء في 13/02/2018 عند الساعة 11:00 من قبل الظهر، والإمتناع عن إستقبال أي مرضى داخليين جدد والتوقف عن إجراء العمليات.

2- إقفال جميع المستشفيات الحكومية يومي الخميس والجمعة الواقعين في 15/02/2018 و 16/02/2018 بشكل كامل.

لذلك وحفاظاً على صحتكم نرجو منكم عدم التوجه إلى أي مستشفى حكومي خلال هذه الأيام، مع الإعتذار المسبق عن عدم قدرتنا على خدمتكم كما جرت العادة، كما وندعوكم للحضور والتضامن معنا يوم الثلاثاء أمام وزارة الصحة العامة إذا أمكن لمساعدتنا في تحصيل حقوقنا وللوقوف إلى جانب من خدمكم وأمن لكم الرعاية اللازمة طيلة السنوات السابقة”.