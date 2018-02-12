بالصورة… الحريري ونجله في أحد شوارع لندن

تترقّب الأوساط السياسية والشعبية ذكرى 14 شباط والكلمة المتوقّعة لرئيس الحكومة سعد الحريري.

وقد غاب الحريري عن قداس مار مارون الذي ترأسه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بيروت، بينما حضر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وقد رصدت الكاميرات الحريري مع نجله حسام في أحد شوارع لندن يتمشّيان ويقفان الى جانب الرصيف ويتبادلان الأحاديث.

ويعود الحريري الى بيروت لمتابعة الأوضاع السياسية خصوصاً بعد التطوّرات الإسرائيلية- السورية، إضافة الى كلمته المنتظرة في ذكرى إستشهاد والده، والتي ستحدِّد بعض الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة ولا سيما التحالفات الانتخابية المرتقبة.