تابع وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة التقرير الذي نشرته قناة “الجديد” بعنوان: “جامعة لبنانية.. شهادات مزوة للبيع مصدقة من وِزارة التربية”، وكلّف المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال تحرير رسائل عاجلة إلى الأجهزة الأمنية التي ورد في التقرير أنها ارتكزت على شهادات من المؤسسة المعنية، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

كذلك كلّفه حمادة فتح تحقيق إداري مع المؤسسة الجامعية المعنية ورفع نتيجته إلى الوزير، ومن ثم إدراج هذا الأمر على اول جلسة لمجلس التعليم العالي لمتابعة القضية ورسم خطة لمراقبة كل المؤسسات التي كانت حصلت على تراخيص في مراحل سابقة، والعمل مع المؤسسات الدستورية على تسريع إقرار إنشاء الهيئة الوطنية لضمان الجودة في التعليم العالي.

وأكد حمادة أن “سلامة التعليم مثل سلامة الغذاء وسلامة البيئة وسلامة المواطنين”، مشددًا على أنّ “هذه الأمور لن تمرّ من دون إتّخاذ الإجراءات اللاّزمة التي تنصّ عليها القوانين المرعية”.