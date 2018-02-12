زيارتان مهمتان سيشهدهما لبنان هذا الأسبوع…

أنجزت الدوائر المختصة في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والأمانة العامة لمجلس الوزراء الترتيبات النهائية لزيارتين مهمتين سيشهدهما لبنان هذا الأسبوع، أولهما وصول رئيس الحكومة البولندية ماتيوش مورافيتسكي في زيارة رسمية الى بيروت غداً الثلاثاء، وثانيهما وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون الذي يصل الخميس المقبل.

وسيلتقي المسؤولان الدوليان كلّاً من الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل لعرض العلاقات بين لبنان وكل من الدولتين، وملف القدس والأزمة السورية في ضوء التطورات العسكرية الاخيرة.

وتِبعاً لترتيبات هاتين الزيارتين، ونظراً الى عطلة 14 شباط الرسمية إحياء للذكرى الثالثة عشرة لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أرجئت جلسة مجلس الوزراء التي كان من المقرّر عقدها الخميس الى الأسبوع المقبل.

المصدر: الجمهورية