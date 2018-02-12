قطاع النقل البري يعلن الإضراب الخميس

دعا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، في مؤتمر صحافي عقده في مقر الاتحاد، “الدولة الى تنفيذ الاتفاق حول خطة النقل”، وقال: “الحل يجب أن يكون فوريا لتجنيب البلاد الإضرابات، وإضراب قطاع النقل سيكون قاسيا”.

وأشار الاسمر الى ان “الاقتصاد اللبناني يتعرض لهجمة كبيرة من العمالة الأجنبية”، وقال: “نحن لا نطالب بزيادة اجور انما الى تنفيذ اتفاق تم منذ العام 2012 وخطة نقل تريح اللبنانيين وتخفف من مصاريفهم”.

وأعلن ان “ما رأيناه في جلسة الحكومة الاخيرة غير ايجابي ولا يبشر بالحلول”، وقال: ندعو الى تشكيل لجنة فورية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري لوضع الاتفاق قيد التنفيذ”.

من جهته، اعلن رئيس اتحاد قطاع النقل البري بسام طليس عن “تنفيذ الاضراب السلمي والتظاهرات والاعتصامات يوم الخميس المقبل في 15 شباط”.