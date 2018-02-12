لبناني يجتاز الحدود ويدخل الأراضي المحتلة للمرة الثانية

أقدم المواطن علي ع.م. من بلدة حبوش – النبطية، على اجتياز السياج التقني الفاصل مع لبنان الى داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة وذلك عند نهاية جدار بوابة فاطمة الاسمنتي جنوباً قبالة طريق عام كفركلا – العديسة، بحسب ما أفاد مراسل “الجديد” في المنطقة جورج العشي.

وتجري الاجهزة الامنية المختصة اتصالات مع قوات اليونيفيل لاعادته الى لبنان واجراء المقتضى بحقه، فيما ضرب الجيش والقوى الأمنية واليونيفيل طوقاً امنيا في المكان.

اشارة الى انّ المدعو علي يجتاز السياج التقني للمرة الثانية الذي اجتازه في العام 2017.

أفادت معلومات صحفية ألى ان قوات اليونيفيل الدولية أجرت سلسلة اتصالات بشأن اللبناني “ع. م” الذي تجاوز السياج الشائك اليوم باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتم الاتفاق على إعادته غدا، حيث ستتسلمه القوات الدولية من قوات العدو.

إلى ذلك، حضرت دورية إسرائيلية إلى مكان عبور “ع. م” عند بوابة فاطمة في بلدة كفركلا، وبدأت العمل على صيانة السياج الشائك.