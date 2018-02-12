منخفضان جويان سيضربان لبنان: بالأيام.. هكذا سيكون الطقس هذا الأسبوع

أفادت مصلحة البحوث الزراعية اللبنانية LARI أن منخفضين جويين متوسطا الفعالية سيضربا لبنان، الاول اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء والثلاثاء والثاني يومي السبت والأحد المقبلين وسيترافقان مع امطار متفرقة وثلوج ما فوق 1500 متر.

أما بداية الأسبوع المقبل فسيكون الطقس مستقرا.

إليكم بالتفاصيل طقس الأسبوع الحالي:

الاثنين 12/ 2/ 2018: طقس متقلب مع انخفاض درجات الحرارة الى 13 درجة بقاعاً و 20 درجة ساحلاً – احتمال امطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 2200 متر.

الثلاثاء 13/ 2/ 2018: طقس غير مستقر مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 10 درجات بقاعاً و 18 درجة ساحلاً – احتمال امطار متفرقة غزيرة احياناً مع برق ورعد – تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر – رياح قوية ساحلاً وخاصة على القسم الجنوبي من لبنان.

الاربعاء 14/ 2/ 2018: طقس متقلب مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 13 درجة بقاعاً و 19 درجة ساحلاً.

الخميس 15/ 2/ 2018: طقس مستقر مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 16 درجة بقاعاً و21 درجة ساحلاً.

الجمعة 16/ 2/ 2018 : طقس مستقر مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 17 درجة بقاعاً و 24 درجة ساحلاً.

السبت 17/ 2/ 2018: طقس غير مستقر مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 10 درجات بقاعاً و 18 درجة ساحلاً – تهطل امطار متفرقة غزيرة احياناً مع برق ورعد وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر.

الاحد 18/ 2/ 2018: طقس غير مستقر مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 9 درجات بقاعاً و 17 درجة ساحلاً – تهطل امطار متفرقة غزيرة احياناً مع برق ورعد وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر- رياح قوية.

الاثنين 19/ 2/ 2018: طقس مستقر مع ارتفاع درجات الحرارة.