إليكم جديد الدعوى المقدمة ضدّ السبهان!

تقدم المحامي حسن بزي بوكالته عن نبيه عواضة بطلب استئناف للقرار الصادر عن قاضي التحقيق الأول في بيروت والذي خلص إلى ردّ شكوى عواضة ضدّ وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان وعدم السير بها، وفق ما أفادة “الميادين”.

وبحسب “الميادين” فان الطعن تناول مخالفة القرار المستأنف للمادة 70 / أ.م.ج التي توجب إبلاغ دفوع النيابة العامة بعدم صفة المدعي الشخصي لهذا الأخير الذي يجب أن يعطى مهلة 24 ساعة للرد عليها قبل البتّ بها، وهذا الأمر لم يحصل، فضلاً عن أن القرار لم يكن معللاً ولم يبين المعاهدة أو النص القانوني الذي يمنع ملاحقة الوزير السعودي.

وكان قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات قد قرر عدم متابعة السير في الدعوى المقدمة من عواضة والمحامي حسن بزي ضد الوزير السعودي على خلفية تغريداته التي اعتبرها عواضة “تثير النعرات الطائفية وتدعو إلى التقاتل بين اللبنانيين”.