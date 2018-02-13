استعدوا لمنخفض جوي جديد في الويك اند..

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك ان الطقس الممطر يستمر حتى بعد ظهر اليوم الثلاثاء وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر.

ينحرف المنخفض الجوّي نحو الأردن وشمال المملكة السعودية ويتجه فيما بعد نحو العراق، بينما يتحوّل الطقس في لبنان الى غائم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.

ماذا يخبئ الطقس ليوم الجمعة المقبل؟

وصلت قيم المنخفض الإيسلاندي الى 953hpa، واستعاد نشاطه بعد الدعم الذي قدمّه له منخفض البحر الأحمر، الذي اخمد ثورة المرتفع الشبه مداري.

من المنتظر ان يعزز المنخفض الايسلاندي نقاطه الاستراتيجية بين بريطانيا وجنوب الدول السكاندينافية ويستقطب الرطوبة من الأطلسي ويحوّلها نحو ايطاليا ووسط اوروبا وجنوب شرق القارة فيكون للبنان وسوريا وفلسطين والأردن حصة كبيرة من الأمطار ، تبدأ الأجواء مساء الجمعة تتهيأ لوصول المنخفض الجوّي الجديد الذي سيعيد الثلوج على الجبال وفرحة محبي التزلج.

أما طقس يوم الأربعاء فسيكون غائما مع احتمال تساقط امطار خفيفة وعابرة.

ترتفع درجات الحرارة لتسجّل:

على ااساحل: 17 نهاراً و 13 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 10 نهاراً و 4 ليلاً

في البقاع: 13 نهاراً و 5 ليلاً

الرياح: جنوبية غربية سرعتها 20 كم في الساعة.

الضغط الجوي: 1020hpa

الرطوبة: 55 الى 70%

تنقلب الرياح يوم الخميس الى جنوبية شرقية مغبرة.